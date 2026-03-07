Como rubano superalcolici al supermercato | denunciati due senzatetto

A Como, due senzatetto sono stati denunciati dopo aver rubato bottiglie di superalcolici dal reparto di un supermercato. Gli agenti della polizia hanno intercettato i due mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva, subito dopo aver commesso il furto. Il fatto è avvenuto il 7 marzo 2026, e gli uomini sono stati fermati e identificati sul posto.

Como, 7 marzo 2026 – L'alcol fa male, specie se non lo si paga. Gli agenti della Volanti di Como hanno fermato due senzatetto che hanno rubato bottiglie di superalcolici dagli scaffali di un supermercato. Si tratta di un milanese di 44 anni e di un 59enne di San Bonifacio, provincia di Verona. Sono entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia Il furto A sorprendere i due a rubate è stato l'addetto alla sicurezza di un supermercato. Li ha subito adocchiati e riconosciuti perché non era la prima volta che. Li ha curati mentre si aggiravano tra le corsie del reparto degli alcolici e li ha visto infilare nei loro zaino alcune bottiglie, dal valore di circa 150 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

