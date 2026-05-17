Derby Roma | doppietta di testa di Mancini accende il sogno Champions

Nel match tra le due squadre, un giocatore ha segnato due gol di testa, contribuendo a sbloccare il risultato. La partita ha visto alcune assenze importanti per entrambe le formazioni, tra cui quella di un calciatore chiave per la squadra ospite. Un altro elemento che ha attirato l’attenzione riguarda le decisioni prese dall’allenatore della formazione di casa, che ha dovuto riorganizzare la linea offensiva a causa di un infortunio. La gara si è conclusa con un risultato che riaccende le speranze di qualificazione europea per una delle due squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come farà Gasperini a gestire l'assenza di Wesley contro il Verona?. Chi ha permesso a Mancini di segnare la sua doppietta decisiva?. Perché l'infortunio di N'Dicka mette in crisi la difesa giallorossa?. Quali squilibri tattici hanno condotto all'espulsione del brasiliano Wesley?.? In Breve Pisilli assista Mancini sul primo gol, Dybala serve l'assist per la seconda rete.. Wesley espulso dopo rissa con Rovella, N'Dicka esce per infortunio dopo duello con Dia.. Cristante recupera palloni, Dovbyk colpisce il palo, Malen viene fermato da riflesso di Furlanetto.. Assenza di Wesley e infortunio N'Dicka condizionano la rosa per la sfida a Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby Roma: doppietta di testa di Mancini accende il sogno Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma-Lazio 2-0: doppietta Mancini e Roma quarta Sullo stesso argomento Roma-Lazio 2-0: Mancini show nel derby, la doppietta del difensore profuma di ChampionsRoma 17 maggio 2026 – Due gol identici, stessa situazione, stesso marcatore e la Roma ora sente il profumo della Champions League davvero da vicino. Leggi anche: La Roma porta a casa il derby, decisica la doppietta di Mancini #Mancini si prende il derby e la storia: è il primo difensore a fare una doppietta #ASRoma x.com Dopo la doppietta di ieri, Donyell Malen della Roma ha superato Mario Balotelli del 2013 (12) come il trasferimento di gennaio con il maggior numero di gol nella sua prima stagione con il club (13). È anche in seconda posizione nella classifica di stagione con reddit Lazio spenta sotto porta: la Roma si prende il derby: 2-0Allo Stadio Olimpico i giallorossi conquistano tre punti fondamentali in chiave classifica, restando in corsa per un posto in Champions League ... rainews.it Derby alla Roma, doppietta di Mancini: il difensore di Montopoli in Valdarno stende la LazioDoppietta di testa di Gianluca Mancini, difensore di Montopoli in Valdarno: la Roma batte la Lazio nel derby, Champions League più vicina ... gonews.it