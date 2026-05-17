Derby alle 12 e Sinner alle 17 Oggi Roma blindata per una domenica irripetibile

Oggi Roma si prepara a vivere una giornata intensa, con il calcio che torna protagonista alle 12 e il tennis alle 17. La città è stata messa sotto stretta sorveglianza da forze dell’ordine e i varchi di accesso sono stati rafforzati, creando un’atmosfera di cautela e controllo. Le strade principali sono percorse da mezzi e persone che si dirigono verso gli eventi, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.

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C’è un’atmosfera sospesa, quasi rarefatta, che avvolge le sponde del Tevere in questa insolita domenica mattina di metà maggio. La Capitale si risveglia, ma a dettare il ritmo della giornata non è il classico scorrere lento del fine settimana romano. Oggi è il giorno del derby che si gioca - dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 alle ore 12Roma, 14 maggio 2026 - Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Derby Roma e gare Champions alle 12, finale internazionali alle 17Finalmente definito il programma della 37esima giornata di campionato ROMA - Il derby di Roma si giocherà alle 12 di domenica, insieme alle altre... #Calcio: il #derby Roma-Lazio in campo domenica alle 12. #Tennis, oggi Sinner e Darderi x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Derby a mezzogiorno poi la finale di Sinner: a Roma 70mila persone. Foro Italico blindato, strade chiuse e linee bus aumentateRoma è pronta. La macchina della sicurezza è in moto dalle prime ore della mattina per gestire l'afflusso di settantamila tifosi che oggi arriveranno al Foro Italico, culla ... ilmessaggero.it Il derby di Roma si gioca alle 12 di domenica: la decisione ufficialeFinalmente c’è una data e un orario. Il derby di Roma si giocherà domenica, 17 maggio 2026, alle ore 12. La decisione ufficiale è arrivata dopo un’ennesima giornata convulsa di confronto tra le varie ... tpi.it