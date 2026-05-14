Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 alle ore 12

Il derby tra Roma e Lazio è stato programmato per domenica 17 maggio alle 12. La decisione è stata presa durante un incontro in Prefettura, a cui hanno partecipato le autorità locali. Subito dopo, il Tar ha inviato un invito alle parti coinvolte affinché trovino un accordo condiviso sulla data e l’orario della partita. La partita si svolgerà quindi nel rispetto di quanto stabilito dall’organismo giudiziario e dalle autorità competenti.

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Roma, 14 maggio 2026 - Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. È quanto deciso dopo il vertice in Prefettura e dopo che il Tar ha invitato le parti a cercare una soluzione condivisa. Per la regola della contemporaneità le altre sfide che interessano le squadre in corsa Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como si giocheranno alla stessa ora. Tutto è nato dal ricorso della Lega contro la decisione del Prefetto di posticipare la stracittadina alle 20:45 di lunedì. Oggi il Tar ha rinviato il caso all'avvocatura dello stato invitando le parti a trovare un accordo. L'accordo è stato raggiunto durante un vertice che si è svolto in serata in Prefettura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 alle ore 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Derby ROMA-LAZIO del 2002 #quiz #quizchallenge #ironia #storia Sullo stesso argomento Il Derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12AGI - Il derby Roma-Lazio si giocherà alle ore 12 di domenica prossima, 17 maggio. Roma-Lazio, il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12Il braccio di ferro si è concluso con il via libera della Prefettura: la Lega Serie A ha ottenuto il cambio d’orario per il derby della Capitale. Temi più discussi: Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis: spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Derby Roma-Lazio rimane lunedì 18 maggio alle 20.45, Lega va al tar; Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: Revochi il rinvio del derby, precedente pericoloso. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. x.com Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del TarA soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma ... ilfattoquotidiano.it Il derby Roma-Lazio sarà anticipato a domenica alle 12Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, ... ansa.it