Derby Roma e gare Champions alle 12 finale internazionali alle 17
Per la 37esima giornata di campionato, il derby di Roma è stato programmato per le 12 di domenica, in concomitanza con altre partite che coinvolgono le squadre in corsa per la qualificazione in Champions League, tra cui Napoli, Juventus, Milan e Como. Nello stesso giorno, alle 17, si terranno le finali internazionali, completando così il calendario delle gare più attese di questa fase della stagione. La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti importanti per il calcio italiano e internazionale.
Finalmente definito il programma della 37esima giornata di campionato ROMA - Il derby di Roma si giocherà alle 12 di domenica, insieme alle altre sfide che coinvolgono le squadre in corsa per la Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como. Resta invece confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. Lo fa sapere la Prefettura con un comunicato. "In seguito all'invito formulato in data odierna dal presidente del Tar del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all'individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell'incontro calcistico Roma-Lazio - si legge nel comunicato -. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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