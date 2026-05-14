Derby Roma e gare Champions alle 12 finale internazionali alle 17

Per la 37esima giornata di campionato, il derby di Roma è stato programmato per le 12 di domenica, in concomitanza con altre partite che coinvolgono le squadre in corsa per la qualificazione in Champions League, tra cui Napoli, Juventus, Milan e Como. Nello stesso giorno, alle 17, si terranno le finali internazionali, completando così il calendario delle gare più attese di questa fase della stagione. La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti importanti per il calcio italiano e internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui