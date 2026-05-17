Dentro il cantiere dell’ex caserma La metamorfosi dell’Area Mameli Parco case e studentato in 6 anni
Dopo sei anni di lavori, l’area ex caserma di viale Suzzani, nota come Area Mameli, è stata aperta al pubblico. In questa zona, un tempo destinata alle forze armate, sono stati realizzati parco, residenze e un edificio dedicato all’istruzione superiore. I sei edifici presenti rappresentano un patrimonio che copre un secolo di storia, circondato da ampi spazi verdi. L’apertura al pubblico ha consentito di visitare per la prima volta questa trasformazione urbana.
di Marianna Vazzana MILANO È come uno scrigno chiuso che finalmente si apre alla città. Per la prima volta, ieri, l’ Area Mameli di viale Suzzani, un tempo sede della Caserma Mameli, ha mostrato il suo volto con sei edifici che racchiudono cento anni di storia e immensi polmoni verdi. È in corso la rigenerazione di tutto il sito gigantesco, di oltre 100mila metri quadri, un tempo casa del Terzo reggimento Bersaglieri, dismesso da un quarto di secolo, che consentirà di cucire due quartieri – Niguarda e Bicocca – rimasti separati per troppo tempo da quel muro di cinta. Che sparirà. Soprattutto, al posto dell’ex fortezza abbandonata sorgeranno un grande parco pubblico, residenze, di cui più della metà destinate a edilizia residenziale sociale, uno studentato, spazi per servizi, attività commerciali e culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
VIDEO | Giampilieri 2.0 lancia la sfida, dalla ferita dell’alluvione al rilancio: proposta per studentato diffuso nell’area dell’ex via ValloneA distanza di anni dalla drammatica alluvione del 2009, Giampilieri porta ancora i segni di una trasformazione incompiuta.
Festa dell’Esercito alla ’Mameli’. Il 5 maggio caserma aperta a tuttiIn occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il Comando Militare Esercito ’Emilia-Romagna’ organizzerà, il prossimo...
Dentro il cantiere dell’ex caserma. La metamorfosi dell’Area Mameli. Parco, case e studentato in 6 anniViale Suzzani, bonifiche in corso nella cittadella di 100mila metri quadrati dismessa da un quarto di secolo. Tra le opere, alloggi in edilizia residenziale sociale e 800 posti convenzionati. Dialogo ... ilgiorno.it