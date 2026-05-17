Dentro il cantiere dell’ex caserma La metamorfosi dell’Area Mameli Parco case e studentato in 6 anni

Dopo sei anni di lavori, l’area ex caserma di viale Suzzani, nota come Area Mameli, è stata aperta al pubblico. In questa zona, un tempo destinata alle forze armate, sono stati realizzati parco, residenze e un edificio dedicato all’istruzione superiore. I sei edifici presenti rappresentano un patrimonio che copre un secolo di storia, circondato da ampi spazi verdi. L’apertura al pubblico ha consentito di visitare per la prima volta questa trasformazione urbana.

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