Festa dell’Esercito alla ’Mameli’ Il 5 maggio caserma aperta a tutti

Da ilrestodelcarlino.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio, in occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, la caserma ’Mameli’ di Bologna sarà aperta al pubblico. Il Comando Militare dell’Esercito ’Emilia-Romagna’ ha annunciato che l’evento prevede l’apertura delle strutture militari a cittadini e visitatori, offrendo l’opportunità di conoscere le attività e le attrezzature dell’Esercito. La giornata si svolgerà in modo da permettere l’accesso a tutti gli interessati.

In occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il Comando Militare Esercito ’Emilia-Romagna’ organizzerà, il prossimo 5 maggio, una giornata dedicata ai cittadini presso la caserma ’Mameli’ di Bologna. Dopo lo svolgimento di una cerimonia dell’alzabandiera solenne, alle ore 10, la caserma sarà aperta ai cittadini fino alle ore 16 con l’allestimento del ’Villaggio Esercito’, uno spazio espositivo nel quale saranno presentate alcune delle principali capacità operative e professionali della Forza Armata presenti sul territorio regionale. In particolare, i visitatori avranno l’occasione di vedere da vicino sistemi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

festa dell8217esercito alla 8217mameli8217 il 5 maggio caserma aperta a tutti
© Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’Esercito alla ’Mameli’. Il 5 maggio caserma aperta a tutti

Notizie correlate

Leggi anche: Lecce, studenti in gita nella caserma dell’Esercito: “E’ promozione della cultura scientifica”

Drone si schianta contro la caserma dell’esercito italiano: cos’è successoUn drone è stato trovato all’interno della caserma dell’Esercito Italiano di Corso Malta, a Napoli, nella tarda serata di lunedì 16 marzo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L’Esercito Italiano festeggia 165 anni all’Aquila: villaggio, fanfare e volo di elicotteri in città; Festa dell’Esercito alla ’Mameli’. Il 5 maggio caserma aperta a tutti; L’Aquila celebra i 165 anni dell’Esercito: cinque giorni di eventi; L’Aquila, alloggi per la Festa dell’Esercito: il S.U.M. scrive allo Stato Maggiore.

festa dell esercito allaL’Aquila, alloggi per la Festa dell’Esercito: il S.U.M. scrive allo Stato MaggioreIn vista della Festa dell’Esercito prevista per il prossimo 4 maggio a L’Aquila, il Sindacato Unico dei Militari (S.U.M.) ha trasmesso una nota formale allo Stato Maggiore dell’Esercito per denunciare ... laquilablog.it

festa dell esercito allaL’Aquila, festa dell’Esercito dal 1 al 5 maggioL'Esercito Italiano per celebrare il 165° anniversario della propria costituzione ha scelto L’Aquila, una città simbolo di storia, identità e rinascita, capace di trasformare le ferite del passato in ... rete8.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.