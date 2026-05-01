Festa dell’Esercito alla ’Mameli’ Il 5 maggio caserma aperta a tutti

Il 5 maggio, in occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, la caserma ’Mameli’ di Bologna sarà aperta al pubblico. Il Comando Militare dell’Esercito ’Emilia-Romagna’ ha annunciato che l’evento prevede l’apertura delle strutture militari a cittadini e visitatori, offrendo l’opportunità di conoscere le attività e le attrezzature dell’Esercito. La giornata si svolgerà in modo da permettere l’accesso a tutti gli interessati.

In occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il Comando Militare Esercito ’Emilia-Romagna’ organizzerà, il prossimo 5 maggio, una giornata dedicata ai cittadini presso la caserma ’Mameli’ di Bologna. Dopo lo svolgimento di una cerimonia dell’alzabandiera solenne, alle ore 10, la caserma sarà aperta ai cittadini fino alle ore 16 con l’allestimento del ’Villaggio Esercito’, uno spazio espositivo nel quale saranno presentate alcune delle principali capacità operative e professionali della Forza Armata presenti sul territorio regionale. In particolare, i visitatori avranno l’occasione di vedere da vicino sistemi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’Esercito alla ’Mameli’. Il 5 maggio caserma aperta a tutti Notizie correlate Leggi anche: Lecce, studenti in gita nella caserma dell’Esercito: “E’ promozione della cultura scientifica” Drone si schianta contro la caserma dell’esercito italiano: cos’è successoUn drone è stato trovato all’interno della caserma dell’Esercito Italiano di Corso Malta, a Napoli, nella tarda serata di lunedì 16 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’Esercito Italiano festeggia 165 anni all’Aquila: villaggio, fanfare e volo di elicotteri in città; Festa dell’Esercito alla ’Mameli’. Il 5 maggio caserma aperta a tutti; L’Aquila celebra i 165 anni dell’Esercito: cinque giorni di eventi; L’Aquila, alloggi per la Festa dell’Esercito: il S.U.M. scrive allo Stato Maggiore. L’Aquila, alloggi per la Festa dell’Esercito: il S.U.M. scrive allo Stato MaggioreIn vista della Festa dell’Esercito prevista per il prossimo 4 maggio a L’Aquila, il Sindacato Unico dei Militari (S.U.M.) ha trasmesso una nota formale allo Stato Maggiore dell’Esercito per denunciare ... laquilablog.it L’Aquila, festa dell’Esercito dal 1 al 5 maggioL'Esercito Italiano per celebrare il 165° anniversario della propria costituzione ha scelto L’Aquila, una città simbolo di storia, identità e rinascita, capace di trasformare le ferite del passato in ... rete8.it San Giuseppe Lavoratore, prega per noi! In occasione della Festa del Lavoro, condividiamo con voi una preghiera che Papa Francesco ha offerto a San Giuseppe Lavoratore nella sua lettera apostolica Patris Corde. Ci rivolgiamo a te, o beato San Giusepp - facebook.com facebook E domani - in corrispondenza della Festa dei Lavoratori - entra in vigore il Trattato di Libero Scambio tra Unione Europea e paesi dell’area Mercosur in Sud America. Nasce un’area di libero scambio di più di 700 milioni di persone. A noi del @Partito_Libdem x.com