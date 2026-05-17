Demi Moore scatena Hollywood | Combattere l’AI è una guerra già persa

Durante il Festival di Cannes 2026, un’attrice nota per il suo ruolo nel cinema hollywoodiano ha partecipato come membro della giuria. Nel suo intervento pubblico, ha affermato che l’intelligenza artificiale è ormai presente e diffusa. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra i presenti e sui media, diventando rapidamente uno degli argomenti più discussi della manifestazione. La frase pronunciata ha attirato l’attenzione di stampa, social e addetti ai lavori, portando a riflessioni sul ruolo della tecnologia nel futuro del settore cinematografico e oltre.

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Seduta al tavolo della giuria del Festival di Cannes 2026, Demi Moore non ha usato mezzi termini, pronunciando una frase destinata a fare storia, nel bene e nel male: “ L’intelligenza artificiale è qui. Combatterla significa ingaggiare una battaglia che perderemo. Trovare il modo di lavorarci insieme è la strada più saggia da percorrere “. E senza troppe sorprese, la reazione sui social media è stata immediata e feroce. C’è chi ha accusato Moore di essersi venduta, chi l’ha attaccata per non aver compreso il pericolo che l’ AI rappresenta per la comunità creativa. Eppure, passeggiando lungo la Croisette in questi giorni, è impossibile ignorare l’evidenza: l’intelligenza artificiale non solo è arrivata, sta già ridisegnando il modo in cui i film vengono prodotti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Demi Moore scatena Hollywood: “Combattere l’AI è una guerra già persa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Demi Moore spiazza Cannes 2026 sull’AI: “Combatterla è una battaglia persa”L’ intelligenza artificiale irrompe subito nel dibattito del 79° Festival di Cannes. Demi Moore a Cannes 2026: “Contro l’intelligenza artificiale è una battaglia persa in partenza”Durante la conferenza stampa della giuria del Festival di Cannes 2026, tenutasi martedì 12 maggio, Demi Moore ha affrontato uno dei temi più... Demi Moore scheletrica, la metamorfosi nella protagonista di The SubstanceSul red carpet di Cannes la magrezza di Demi Moore scatena illazioni tra chi la accusa di abuso di Ozempic e chi di essere diventata come il suo personaggio nel film horror ... dilei.it Demi Moore si schiera a favore dell’intelligenza artificiale a Hollywood: Combatterla sarebbe una battaglia persaSecondo Demi Moore l’AI non potrà mai sostituire la vera arte perché creatività, anima ed emozioni restano profondamente umane ... grazia.it