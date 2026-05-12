Durante la conferenza stampa della giuria del Festival di Cannes 2026, tenutasi martedì 12 maggio, l’attrice ha espresso una posizione netta sull’intelligenza artificiale, affermando che si tratta di una battaglia già persa in partenza. La discussione si è concentrata sugli effetti di questa tecnologia sull’industria cinematografica, tema che ha suscitato numerosi interventi tra i presenti.

Durante la conferenza stampa della giuria del Festival di Cannes 2026, tenutasi martedì 12 maggio, Demi Moore ha affrontato uno dei temi più dibattuti dell’industria cinematografica contemporanea: l’impatto dell’intelligenza artificiale su Hollywood. Interrogata sul ruolo crescente dell’AI nel settore e sulla necessità di maggiori regolamentazioni, l’attrice ha espresso una posizione che ha sorpreso molti osservatori. Dichiarazione “ L’AI è qui. Resistere significa combattere una battaglia che perderemo. Credo che l’ostilità generi altra ostilità. Trovare modi per lavorare insieme all’intelligenza artificiale mi sembra un percorso più prezioso da intraprendere “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Demi Moore a Cannes 2026: “Contro l’intelligenza artificiale è una battaglia persa in partenza”

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