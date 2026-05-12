Demi Moore spiazza Cannes 2026 sull’AI | Combatterla è una battaglia persa

Durante il 79° Festival di Cannes, l’attrice ha dichiarato che contrastare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una battaglia destinata a fallire. La sua affermazione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente e i media, portando il tema al centro delle discussioni. La sua partecipazione al festival e le sue parole hanno attirato l’attenzione sull’impatto dell’AI nel mondo dello spettacolo e oltre.

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L’ intelligenza artificiale irrompe subito nel dibattito del 79° Festival di Cannes. Durante la conferenza stampa inaugurale della manifestazione, Demi Moore – membro della giuria internazionale presieduta dal regista Park Chan-wook – ha affrontato apertamente il tema del rapporto tra Hollywood e le nuove tecnologie, parlando sia delle opportunità sia dei rischi legati all’AI. #Cannes jury member Demi Moore says we need to “find ways” to work with AI: “Against-ness breeds against-ness. AI is here. So to fight it is to fight a battle that we will lose. So to find ways that we can work with it is a valuable path that we can take.”....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Demi Moore spiazza Cannes 2026 sull’AI: “Combatterla è una battaglia persa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cannes 2026: da Scarlett Johansson a Demi Moore, le star sul red carpet Cannes 2026: Demi Moore e Chloé Zhao entrano in giuria, svelato il team di Park Chan-wookÈ stata ufficialmente svelata la giuria internazionale che valuterà i film della competizione principale al prossimo 79° Festival di Cannes, in... Argomenti più discussi: Cannes 2026 si accende con le star: da John Travolta a Demi Moore, i protagonisti più attesi; Demi Moore, Chloe Zhao, Ruth Negga e Stellan Skarsgard in giuria a Cannes; Cannes 2026, da Bellucci a Travolta: il Festival delle star senza neanche un film italiano; Cannes 2026, chi sono le star più attese al Festival da Demi Moore a Leo DiCaprio. Cannes annuncia la giuria del festival con Chloé Zhao e Demi Moore79° Festival di Cannes, ecco la giuria internazionale guidata da Park Chan-wook Chi: una giuria internazionale di nove personalità del cinema, presied ... assodigitale.it