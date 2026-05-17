Delrio e Ciani lanciano l’area cattolica | Una lista? Vedremo

Graziano Delrio e Paolo Ciani hanno annunciato la loro intenzione di creare un’area politica cattolica, senza però confermare se presenteranno una lista alle prossime elezioni. Nel frattempo, Romano Prodi è stato invitato a partecipare a un evento a Roma, mentre Stefano Bonaccini ha richiamato a Torino Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico. Questi movimenti avvengono in un momento in cui si susseguono le iniziative di diversi esponenti politici e coinvolgimenti di figure storiche del centro-sinistra.

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