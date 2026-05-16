Centrosinistra da Delrio e Ciani i catto-dem che chiedono spazio

Da ildenaro.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, questa mattina, si è svolto un evento organizzato da Graziano Delrio, Paolo Ciani e diverse associazioni appartenenti all’area. Durante l’iniziativa, alcuni rappresentanti di centrosinistra provenienti da ambienti cattolico-democratici hanno espresso la volontà di trovare uno spazio politico, precisando che l’obiettivo non è riproporre la Democrazia Cristiana. La discussione si è concentrata sulla possibilità di costituire una lista con caratteristiche cattolico-democratiche, senza tuttavia parlare di una riproposizione fedele di partiti del passato.

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Roma, 16 mag. (askanews) – L’obiettivo non è “rifare la Dc”, questo lo assicurano tutti, ma certo la voglia di una lista cattolico-democratica era tanta questa mattina a Roma all’evento organizzato da Graziano Delrio, Paolo Ciani e diverse associazioni di ‘area’. “Costruire comunità” recitava lo slogan dell’iniziativa e la “comunità” si è fatta vedere, la sala dell’auditorium Antonianum era piena e tanti, tra gli intervenuti, hanno evocato più o meno esplicitamente un “contenitore” che dia rappresentanza al mondo catto-dem sempre meno a proprio agio nel “nuovo Pd”. Non sembra un caso che l’ospite d’onore sia stato Romano Prodi, collegato da Bologna, che ha parlato solo di Europa e politica estera ma che nei colloqui privati da tempo si dice convinto che la tradizione cattolico-progressista finirà per trovare un suo spazio autonomo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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