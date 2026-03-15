Certificati anti-rimpatrio Ancisi Lista per Ravenna | Manifestazione politica in area ospedaliera pubblica

Un giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione di tre persone dalla professione per dieci mesi in relazione a un’indagine sui certificati anti-rimpatrio, sospettati di falsificazione e interruzione di pubblico servizio. La vicenda riguarda un’operazione della magistratura inquirente che ha esaminato l’operato di alcuni soggetti coinvolti. La questione ha portato anche a una manifestazione politica presso un’area ospedaliera pubblica.

"L’operato rigoroso della magistratura inquirente sui certificati anti-rimpatrio presuntivamente viziati di falso ideologico e di interruzione di pubblico servizio hanno ricevuto un primo significato avallo dal giudice per le indagini preliminari, che ha sospeso per 10 mesi dalla professione tre dei medici addetti alle Malattie infettive dell’ospedale civile di Ravenna e vietato di occuparsi di tali certificazioni agli altri cinque colleghi di reparto parimenti indagati. Si può dunque esprimere con certezza un giudizio negativo sulle strumentalizzazioni politiche locali che, assolvendo prematuramente i medici sotto accusa, hanno riversato... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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