Un ragazzo di 15 anni ha dichiarato di aver agito per proteggere gli amici durante il delitto in piazza Fontana. Le autorità stanno indagando sulle circostanze in cui i giovani si sono trovati presenti, chiedendosi come abbiano potuto non rendersi conto della morte dell’uomo coinvolto. Nel frattempo, il titolare di un bar vicino ha negato ogni collegamento con i sospettati, che sono stati identificati nelle ultime ore. Le indagini proseguono con attenzione sui ruoli di tutte le persone coinvolte.

? Domande chiave Come hanno fatto i ragazzi a non accorgersi della morte dell'uomo? Perché il titolare del bar ha negato i legami con i sospettati? Cosa mostrano davvero le telecamere sulla dinamica dell'aggressione? Chi sono i due maggiorenni che hanno assistito all'agonia con indifferenza??? In Breve Sei indagati tra cui Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni. Il titolare del bar è indagato per favoreggiamento e licenza sospesa per 60 giorni. L'aggressione è avve . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto in piazza Fontana: il 15enne: “Agivo per proteggere gli amici

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