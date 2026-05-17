Delitto in piazza Fontana | il 15enne | Agivo per proteggere gli amici
Un ragazzo di 15 anni ha dichiarato di aver agito per proteggere gli amici durante il delitto in piazza Fontana. Le autorità stanno indagando sulle circostanze in cui i giovani si sono trovati presenti, chiedendosi come abbiano potuto non rendersi conto della morte dell’uomo coinvolto. Nel frattempo, il titolare di un bar vicino ha negato ogni collegamento con i sospettati, che sono stati identificati nelle ultime ore. Le indagini proseguono con attenzione sui ruoli di tutte le persone coinvolte.
? Domande chiave Come hanno fatto i ragazzi a non accorgersi della morte dell'uomo? Perché il titolare del bar ha negato i legami con i sospettati? Cosa mostrano davvero le telecamere sulla dinamica dell'aggressione? Chi sono i due maggiorenni che hanno assistito all'agonia con indifferenza??? In Breve Sei indagati tra cui Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni. Il titolare del bar è indagato per favoreggiamento e licenza sospesa per 60 giorni. L'aggressione è avve . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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