Omicidio Sako | il 15enne confessa Volevo proteggere i miei amici

Un minorenne ha confessato di aver commesso l’omicidio, dichiarando di aver agito per proteggere i suoi amici. La polizia sta indagando sulle modalità dell’aggressione e sulle ragioni delle divergenze tra la sua versione e quelle fornite dai testimoni presenti sul luogo. I tre ragazzi coinvolti sono stati ascoltati dagli inquirenti, mentre si cerca di capire come abbiano potuto non notare l’atto violento. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dei fatti e sulle testimonianze.

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