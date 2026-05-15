Omicidio Sako | il 15enne confessa Volevo proteggere i miei amici
Un minorenne ha confessato di aver commesso l’omicidio, dichiarando di aver agito per proteggere i suoi amici. La polizia sta indagando sulle modalità dell’aggressione e sulle ragioni delle divergenze tra la sua versione e quelle fornite dai testimoni presenti sul luogo. I tre ragazzi coinvolti sono stati ascoltati dagli inquirenti, mentre si cerca di capire come abbiano potuto non notare l’atto violento. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dei fatti e sulle testimonianze.
? Domande chiave Come hanno fatto gli altri tre ragazzi a non accorgersi dell'aggressione?. Perché le versioni dei testimoni divergono dalla confessione del quindicenne?. Quali elementi indagheranno i magistrati per escludere la motivazione razziale?. Come si stabilirà la responsabilità penale degli altri minori coinvolti?.? In Breve Altri tre minori coinvolti negano di aver notato l'emorragia di Bakari Sako.. Giudice Paola Morelli presiede l'udienza di convalida del fermo a Taranto.. Matteo Piantedosi esclude una caccia al migrante durante il comitato a Bari.. Aggressione avvenuta il 9 maggio nella zona della città vecchia di Taranto.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Taranto, 15enne confessa l’omicidio di Bakari Sako: “Volevo difendere i miei amici”
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Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. A quanto si è appreso, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei min x.com
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