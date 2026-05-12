A Taranto, un ragazzo di 15 anni ha ucciso un uomo durante un inseguimento. La polizia ha fermato in piazza Fontana altri quattro giovani, portando a un totale di cinque persone sotto custodia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'aggressione e sui ruoli di ciascuno dei fermati. Al momento, si stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati di sorveglianza.

? Punti chiave Come ha fatto un quindicenne a sferrare colpi mortali durante l'inseguimento?. Chi sono gli altri quattro giovani fermati insieme al ventenne?. Perché l'arma era già in possesso del minore prima dell'aggressione?. Come cambierà il processo tra procura ordinaria e procura minorile?.? In Breve Fermo Fabio Sale ventenne e quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni. Aggressione avvenuta sabato all'alba in piazza Fontana zona città vecchia. Quindicenne ha usato coltello o cacciavite contro il trentacinquenne maliano. Procura ordinaria e minorile gestiscono i cinque sospettati coinvolti. Un quindicenne ha causato la morte di Bakari Sako a Taranto, dopo aver sferrato tre colpi mortali con un’arma da taglio nella zona della città vecchia lo scorso sabato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, 15enne uccide un uomo: fermi 5 giovani in piazza Fontana

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Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne del gruppo di quattro giovanissimi fermati a Taranto per l'omicidio di un bracciante maliano a sferrare i colpi mortali, utilizzando presumibilmente uncacciavite o un punteruolo. x.com

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