Delitti e mister a Parma | un tour storico-letterario nel lato più oscuro della città

Sabato 23 maggio si terrà un tour storico-letterario dedicato ai lati meno noti di Parma, focalizzandosi su eventi criminali e misteri irrisolti che hanno segnato la città nel passato. L’itinerario attraverserà luoghi collegati a fatti di cronaca e storie di intrighi, offrendo un’immersione nelle vicende oscure che hanno caratterizzato il centro storico. L’iniziativa mira a far conoscere al pubblico aspetti meno noti della città, attraverso un percorso che combina narrazione storica e aneddoti legati a episodi di delitti e segreti sepolti nel tempo.

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