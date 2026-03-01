Delitti rapimenti misteri | nasce Bergamo Nera il podcast che racconta il lato oscuro della provincia

È stato lanciato un nuovo podcast intitolato “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” che si propone di raccontare i fatti più inquietanti accaduti nella provincia di Bergamo. Nel corso degli episodi vengono trattati temi come delitti, rapimenti e misteri che hanno coinvolto la zona, offrendo un’analisi dettagliata di questi eventi. Il podcast si rivolge a chi desidera conoscere le vicende più oscure della regione.

Un progetto a cura di Francesco Aliberti. Il primo ciclo di puntate s’intitola “Hanno rapito un bambino” e affronta i sequestri di Mirko Panattoni e Pierangelo Bolis. Appuntamento martedì sulla homepage e sui social di Bergamonews Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” ed è un nuovo podcast che sceglie di esplorare le pagine più oscure della cronaca bergamasca. True crime, sì – anche se l’etichetta sta un po’ stretta a chi lo ha ideato -, ma soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato il territorio. Il podcast è prodotto da Mafarka in collaborazione con Bergamonews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il lato oscuro della Groenlandia che nessuno raccontaIl nome di Niviaq Korneliussen viene sempre accostato all’aggettivo “imprevedibile”: una scrittrice imprevedibile, con un bestseller imprevedibile, e...

Un viaggio nella “Modena nera”: tra delitti, streghe e misteri dimenticatiUn itinerario insolito e suggestivo accompagnerà i partecipanti alla scoperta del lato più oscuro e inquietante della storia cittadina.