Un ritratto del celebre golfer, noto per i suoi successi, che include immagini di documenti, veicoli danneggiati, interventi chirurgici, incidenti, reazioni delle mogli e rapporti complicati con alcuni familiari. La narrazione si concentra su eventi e situazioni legate alla sua vita personale e professionale, senza approfondimenti o interpretazioni.

C’è una sola parola che si può usare per descrivere la situazione: tristezza. Fa tristezza ascoltare le ultime notizie su Tiger Woods coinvolto nell’ennesimo incidente d’auto, fa tristezza apprendere che ancora una volta è colpa sua, fa tristezza pensarlo in carcere per otto ore, fa tristezza guardare la foto segnaletica, fa ancora più tristezza sapere che è la seconda in meno di dieci anni. Fa tristezza dover formulare due domande. La prima: Tiger, perché? La seconda: Tiger, ma chi sei davvero? In questi casi si dice che ci sia un lato oscuro della personalità. Può essere, chi lo sa, è materia da psicologi non da giornalisti. Certo è che il lato alla luce, quello luminoso, di Tiger Woods lo conoscono bene tutti, sia chi segue il golf sia chi sa nulla di mazze e palline, tanto è immensa la sua popolarità, non solo in America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tiger Woods, il lato oscuro del più forte di sempre

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