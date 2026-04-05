Positivo alla cannabis non rispetta la precedenza | grave incidente in Slovenia

Un incidente grave si è verificato in Slovenia quando un uomo alla guida di un'auto, risultante positivo ai cannabinoidi, non ha rispettato la precedenza a una moto. Il centauro coinvolto nell'incidente è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Il conducente dell’auto ha 43 anni e le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

È successo a San Daniele del Carso lo scorso venerdì. L'automobilista 43enne riceverà una denuncia penale Un automobilista non dà la precedenza a una moto e il centauro finisce all'ospedale. Il conducente dell'auto, un 43enne, risulta poi positivo ai cannabinoidi. È successo alle 17:30 dello scorso venerdì 3 aprile a San Daniele del Carso. Sul posto è arrivata la polizia di Capodistria e un'ambulanza. Il motociclista 46enne è rimasto gravemente ferito. Seguirà una denuncia per il 43enne alla guida dell'autovettura. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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