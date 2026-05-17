Il regista italiano ha partecipato alla manifestazione cinematografica di Cannes presentando un suo nuovo film. Durante l'evento ha dichiarato di essere felice e orgoglioso della presenza a Cannes, sottolineando come, in un periodo difficile per il cinema italiano, sia importante mostrare al mondo alcune delle produzioni più rappresentative del nostro settore. La sua presenza ha attirato l'attenzione sulla sua carriera e sul valore che attribuisce alla promozione del cinema italiano all'estero.

"Sono felice e orgoglioso di essere a Cannes con questo film. In un momento non semplicissimo per il nostro cinema è bello poter essere veicolati nel mondo con una delle nostre immagini più luminose". Francesco Zippel è l’unico regista italiano – insieme ad Antonio Donato con il corto Oh Boys – a essere presente a Cannes 79 con Vittorio De Sica – La vita in scena. Una produzione Quoiat Films, Luce Cinecittà, Movimenti Production, Sky, prossimamente in sala con Fandango Distribuzione (e poi su Sky e Now), presentata nella sezione Cannes Classics. Un viaggio alla scoperta dell’uomo e dell’artista, tra immagini d’archivio, animazione e le parole di familiari e nomi del calibro di Ruben Östlund, i Dardenne, Coppola e Asghar Farhadi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - De Sica a Cannes: la pietas e l’ironia: "La modernità di un maestro antifascista"

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