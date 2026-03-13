Christian De Sica ha ricordato Enrica Bonaccorti, sottolineando che l’attrice partecipò a un suo film da regista, Faccione, recitando gratuitamente. La Bonaccorti apparve in un cameo nel film, che rappresenta il suo primo lavoro come regista. De Sica ha espresso il suo apprezzamento per la partecipazione dell’attrice, evidenziando il suo gesto di generosità.

Christian De Sica omaggia e ricorda Enrica Bonaccorti che fece un cameo all'interno del suo primo film da regista, Faccione Si è spenta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti. La conduttrice garbata con la sua scomparsa ha addolorato il mondo dello spettacolo che mai si sarebbe immaginato di perderla così presto. Eppure ciò è accaduto eadesso ognuno ci tiene a dare il proprio ricordo o un aneddoto sulla conduttrice. Tra questiChristian De Sicache aRepubblicaha confessato cheEnrica Bonaccorti gli ha sempre dimostrato una grande generosità, andando oltre il proprio ruolo e aiutando chi doveva emergere. Christian De SicaaRepubblicaha raccontato:“Non avevamo un rapporto profondo, però ho con lei un ricordo molto bello perché tanti anni fa mi fece un grande favore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, Christian De Sica la ricorda: “Recitò per me gratis”

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Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, arrivano i ricordi di chi le è stata accanto dentro e fuori dalla tv - facebook.com facebook

Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com