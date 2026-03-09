A Termoli si festeggiano gli 80 anni del dottor Vincenzo Bifernino, figura nota nel territorio per il suo impegno. La cerimonia celebra un traguardo personale che rappresenta anche un simbolo di resistenza alla diminuzione della popolazione locale. Il medico ha trascorso molti anni nel Molise, dedicandosi alla comunità e mantenendo vivo il legame con la città.

Nel cuore del Molise, a Termoli, si celebra oggi un traguardo personale che risuona come un atto di resistenza silenziosa contro lo spopolamento: il dottor Vincenzo Bifernino compie 80 anni. La notizia arriva da una famiglia che ringrazia per decenni di dedizione medica e presenza costante. Questa data non è solo un anniversario biologico, ma un punto fermo nella mappa umana di una regione dove la popolazione si assottiglia e ogni figura stabile diventa un pilastro comunitario. La celebrazione avviene in un contesto territoriale dove i numeri demografici raccontano di comunità che faticano a mantenere la propria consistenza. Un medico come ancoraggio per una comunità in sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: 80 anni del dottor Bifernino, baluardo contro lo spopolamento

