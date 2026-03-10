Moliseide | ironia contro lo spopolamento

Giovedì scorso si è tenuta a Larino, nella Sala Freda di Palazzo Ducale, la presentazione del volume MOLISEide, scritto da Enzo Luongo e Pippo Venditti. L’evento ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alla questione dello spopolamento della regione. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati al fenomeno demografico, con un tono ironico che ha caratterizzato il dibattito.

La presentazione del volume MOLISEide, firmato da Enzo Luongo e Pippo Venditti, si è svolta giovedì scorso presso la Sala Freda di Palazzo Ducale a Larino. L’opera non è un semplice libro ma un mosaico narrativo che affronta il paradosso della regione più piccola d’Italia, trasformando l’ironia in uno strumento di resistenza culturale contro lo spopolamento e l’invisibilità digitale. Gli autori hanno scelto di non giustificare l’esistenza del Molise, ma di celebrarla attraverso una lettura verace dell’identità locale, utilizzando la satira per smontare gli stereotipi globali e restituire dignità al territorio. L’arte di raccontare l’invisibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri a Larino, presentazione di un libro Moliseide Nel misterioso regno del Molise dove l’Italia ogni tanto controlla la cartina per vedere se siamo ancora lì, due molisani scrivono un libro. Non per difendere la patria né per spararle addosso, ma per raccontarla c - facebook.com facebook