Il cinema Boiardo di Scandiano stasera ospita la prima assoluta del film "La scultura è la nostra grafia. Vasco Montecchi in 5 atti", diretto da Alessandro Scillitani e curato da Marzio Dall’Acqua. Un’opera che racconta, attraverso la voce dello stesso protagonista, la vita di Vasco Montecchi (foto), scultore capace di partire dall’Appennino reggiano per affermarsi sulla scena internazionale senza mai perdere il legame con le proprie radici. Il film è costruito come un racconto in cinque atti che ripercorre le tappe fondamentali del percorso umano e artistico di Montecchi: dalle origini a Castagneto di Baiso alla partenza e al ritorno a Scandiano, dalla scoperta del marmo di Carrara ai simposi e alle mostre che hanno portato le sue opere in numerosi paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Montecchi in cinque atti. Stasera prima assoluta al Boiardo

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Una selezione di notizie su Vasco Montecchi

Temi più discussi: Vasco Montecchi in 5 atti: il grande scultore si racconta; Vasco Montecchi in cinque atti. Stasera prima assoluta al Boiardo; Il maestro Vasco Montecchi racconta la sua vita in un film.

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