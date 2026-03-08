Hiljemark si lecca le ferite dopo Juve Pisa | Mentalmente era difficile La vita è così ma dobbiamo lavorare con umiltà per finire in maniera orgogliosa la stagione

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’allenatore del Pisa ha commentato la partita dicendo che mentalmente è stata una sfida difficile. Ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, bisogna continuare a lavorare con umiltà per concludere la stagione con senso di orgoglio. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a DAZN e Sky.

Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato così dopo la sconfitta con la Juventus a DAZN e Sky. Le sue dichiarazioni. Una sconfitta dal sapore amaro, maturata dopo un avvio incoraggiante che aveva fatto sperare in un epilogo decisamente diverso. L’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha commentato lucidamente il crollo dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN e Sky Sport al termine della difficile trasferta contro la Juventus. ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE L’analisi del match: crollo verticale dopo un buon avvio. Il mister ha voluto inizialmente sottolineare l’ottima prima parte di gara disputata dai suoi, rammaricandosi però per gli errori decisivi concessi a inizio ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hiljemark si lecca le ferite dopo Juve Pisa: «Mentalmente era difficile. La vita è così ma dobbiamo lavorare con umiltà per finire in maniera orgogliosa la stagione» Leggi anche: La Massese si lecca le ferite: "Dispiace perdere così" Pisa, Hiljemark nel post gara: «Dobbiamo migliorare, vorrei allenarli in maniera diversa da come erano abituati prima»Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Altri aggiornamenti su Juve Pisa. Hiljemark, niente conferenza pre-Juve: il Pisa ci riprova, stessa 'strategia' adottata col MilanIl tecnico svedese non parlerà alla vigilia della trasferta all'Allianz Stadium di Torino: la 'vox' nerazzurra resterà quella del grande ex Cuadrado ... tuttosport.com L’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro il PisaL’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro il Pisa Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Pisa, il tecnico dei to ... calcionews24.com