Il Giro d'Italia 2026 si appresta ad affrontare il settimo giorno di corsa, con la partenza prevista da Formia. La tappa prevede la salita al Blockhaus, salita che potrebbe influenzare significativamente l'andamento della corsa e le posizioni in classifica generale. Alla vigilia di questa fase, un ciclista ha dichiarato che si aspetta uno scatto da parte di uno dei favoriti alla vittoria finale. La salita rappresenta il primo grande ostacolo di questa edizione, atteso come momento di svolta.

Roma, 14 maggio 2026 - Il primo vero esame del Giro d'Italia 2026 è alle porte: domani, in occasione della tappa 7, quella che partirà da Formia, la Corsa Rosa dovrà scalare il temibile Blockhaus, pronto a emettere i primi verdetti sugli uomini con ambizioni di classifica generale. Su tutti Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari. Le dichiarazioni di Pellizzari. Graduatoria attuale alla mano, in maglia rosa e con largo vantaggio c'è Afonso Eulalio, un prospetto giovane a sua volta da non sottovalutare, specialmente dopo l'exploit a braccetto con Igor Arrieta che, per ora, ha plasmato una situazione figlia della classica 'fuga bidone': sulla reale contezza della stessa se ne saprà qualcosa di più proprio quando arriveranno le prime montagne vere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Pellizzari alla vigilia del Blockhaus: "Penso che Vingegaard scatterà"

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