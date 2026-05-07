Le città di pianura domina i David di Donatello | 8 statuette per il capolavoro di Francesco Sossai che torna in sala

Da universalmovies.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri si è svolta la 71ª edizione dei David di Donatello, presso l’area di Cinecittà. Il film diretto da Francesco Sossai ha ottenuto otto premi, tra cui quelli principali. La pellicola torna nelle sale dopo il riconoscimento. La cerimonia ha visto premi assegnati in diverse categorie, con il film che ha conquistato il maggior numero di statuette.

Il cinema italiano ha un nuovo, indiscusso protagonista. La 71ª edizione dei David di Donatello, svoltasi ieri sera nella cornice storica di Cinecittà, ha decretato il trionfo assoluto di Le città di pianura. La pellicola diretta da Francesco Sossai si è portata a casa ben 8 statuette, confermandosi come il caso cinematografico dell’anno e riuscendo nell’impresa di mettere d’accordo critica e grande pubblico. Quello de Le città di pianura è stato un percorso esemplare: partito dalla prestigiosa vetrina di Cannes nella sezione Un Certain Regard, il film ha saputo conquistare gli spettatori italiani con una lunga tenitura in sala, sfiorando un incasso di 1.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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