Le città di pianura domina i David di Donatello | 8 statuette per il capolavoro di Francesco Sossai che torna in sala

Nella serata di ieri si è svolta la 71ª edizione dei David di Donatello, presso l’area di Cinecittà. Il film diretto da Francesco Sossai ha ottenuto otto premi, tra cui quelli principali. La pellicola torna nelle sale dopo il riconoscimento. La cerimonia ha visto premi assegnati in diverse categorie, con il film che ha conquistato il maggior numero di statuette.