(askanews) – Era il favorito con 16 candidature. Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa ai 71esimi David di Donatello con otto premi: Miglior film, regia, montaggio, sceneggiatura originale, produttore, casting, canzone originale (Ti di Krano), Migliore attore protagonista, Sergio Romano. Nessun riconoscimento per Paolo Sorrentino con La grazia che aveva 14 candidature. Lo stesso Sossai, sperava venisse premiata la squadra. «Una grande felicità se tutti i miei collaboratori e collaboratrici vengono premiati». Una serata di festa e red carpet ma con appelli per la pace, Gaza e la Palestina e con la richiesta, forte, di sostegno al...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Le città di pianura" di Francesco Sossai trionfa ai David di Donatello 2026 con otto statuette. Tutti i premi

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