Dopo la partita tra Inter e Hellas Verona, il calciatore ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo alcune riflessioni sulla sua esperienza nel club. Ha ricordato i sei anni trascorsi con la maglia nerazzurra, descrivendo il periodo come “fantastico” e affermando di aver sempre dato il massimo in campo. Ha anche espresso il desiderio di continuare a vestire questa maglia, senza specificare però i piani futuri. Le sue parole sono state registrate subito dopo il fischio finale.

di Stefano Cori Darmian nel post partita di Inter-Hellas Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Nel post partita di Inter-Hellas Verona, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Matteo Darmian. Queste le sue dichiarazioni: «Una giornata emozionante, 6 anni fantastici. Una stagione difficile, felici per i due trofei». «Sai quanto è difficile giocare in questo Stadio, sin dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa. Da parte mia ho sempre provato a dare il massimo. Ho sempre dato tutto me stesso e sono stato riconosciuto per quello che sono». «Bare una grande persona un amico, io ho il contratto in scadenza per il futuro mi aspetto qualcosa di emozionante, ovviamente io spero di restare ancora qua». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Darmian a DAZN: «6 anni fantastici. Ho sempre dato tutto. Spero di restare ancora»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Barbara D’Urso e la causa a Mediaset: “In 16 anni ho dato tutto, parlerò in tribunale”Barbara D’Urso non dimentica la separazione con Mediaset, avvenuta a fine 2023, e in un’intervista al quotidiano La Stampa parla del perché ha deciso...

L'addio di Di Nardo: "Grazie Pescara per quello che mi hai dato. Io ho dato tutto me stesso per te"Parole forti, intense e sentite, che hanno il sapore dell'addio nonostante l'inizio del calciomercato sia ancora lontano e il diretto interessato...