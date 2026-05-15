Barbara D’Urso e la causa a Mediaset | In 16 anni ho dato tutto parlerò in tribunale

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D’Urso ha annunciato di aver avviato un’azione legale contro l’azienda di Cologno Monzese a seguito della fine del suo rapporto lavorativo, avvenuta alla fine del 2023. In un’intervista al quotidiano La Stampa, l’attrice ha dichiarato di aver dedicato sedici anni alla collaborazione con l’azienda e di voler spiegare le ragioni della causa in tribunale. La decisione arriva dopo un periodo di separazione ufficiale tra le parti.

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Barbara D’Urso non dimentica la separazione con Mediaset, avvenuta a fine 2023, e in un’intervista al quotidiano La Stampa parla del perché ha deciso di fare causa all’azienda di Cologno Monzese. “Dopo sedici anni di un rapporto intenso sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone: da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno”, ha detto la conduttrice tv. Barbara D’Urso: “Verso di me un trattamento che si riserva ai traditori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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