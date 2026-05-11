Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Venezia, 11 mag. (askanews) – Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia, nell’ambito della 61 Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (9 maggio – 22 novembre 2026), SommersiVo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell’ambito del progetto espositivo Note persistenti. In concomitanza con l’inaugurazione, avvenuta l’8 maggio, la composizione è stata pubblicata sulle piattaforme digitali. Realizzata in collaborazione con lo scenografo Paolo Fantin e con il supporto tecnologico di H-Farm e Cisco,...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dardust alla Biennale Arte 2026 inaugura “SommersiVo”

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DARDUST inaugura 'SommersiVo' alla Biennale Arte 2026 di Venezia, il brano disponibile in digitale

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Argomenti più discussi: L'opera di Dardust e Paolo Fantin alla Biennale Arte è un regalo dedicato alla città di Venezia; Cisco collabora con Dardust, Paolo Fantin e HFARM creando un’installazione artistica immersiva per la Biennale d’Arte di Venezia 2026; Echo Sommersivo a Venezia, arte e AI nel progetto Cisco e H-Farm; Biennale, l'inaugurazione del padiglione Venezia sulle note di Dardust.

. @Dardust ha inaugurato alla Biennale Arte di Venezia l'installazione sonora immersiva #SommersiVo, per la quale ha firmato una nuova composizione originale già disponibile sulle piattaforme digitali x.com

Dardust alla Biennale Arte 2026 inaugura SommersiVoDardust ha inaugurato al Padiglione Venezia, nell'ambito della 61 Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia (9 maggio - 22 novembre 2026), SommersiVo, installazione sonora immersiv ... iodonna.it