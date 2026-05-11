Dardust alla Biennale Arte 2026 inaugura SommersiVo
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Venezia, 11 mag. (askanews) – Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia, nell’ambito della 61 Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (9 maggio – 22 novembre 2026), SommersiVo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell’ambito del progetto espositivo Note persistenti. In concomitanza con l’inaugurazione, avvenuta l’8 maggio, la composizione è stata pubblicata sulle piattaforme digitali. Realizzata in collaborazione con lo scenografo Paolo Fantin e con il supporto tecnologico di H-Farm e Cisco,...🔗 Leggi su Iodonna.it
DARDUST inaugura 'SommersiVo' alla Biennale Arte 2026 di Venezia, il brano disponibile in digitale
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Argomenti più discussi: L'opera di Dardust e Paolo Fantin alla Biennale Arte è un regalo dedicato alla città di Venezia; Cisco collabora con Dardust, Paolo Fantin e HFARM creando un’installazione artistica immersiva per la Biennale d’Arte di Venezia 2026; Echo Sommersivo a Venezia, arte e AI nel progetto Cisco e H-Farm; Biennale, l'inaugurazione del padiglione Venezia sulle note di Dardust.
. @Dardust ha inaugurato alla Biennale Arte di Venezia l'installazione sonora immersiva #SommersiVo, per la quale ha firmato una nuova composizione originale già disponibile sulle piattaforme digitali x.com
ECHO partecipa ALLA 61ª ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA @labiennale per il PADIGLIONE VENEZIA @padiglionevenezia dal 9 maggio al 22 Novembre 2026 istallazione con il mio compagno di viaggio @dardust facebook
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