Alla Biennale, il compositore italiano ha presentato un progetto innovativo in cui un pianoforte si esegue da solo grazie all’intelligenza artificiale. Lo strumento, senza intervento umano diretto, riproduce brani e melodie generate automaticamente. La performance solleva domande su come la tecnologia possa influenzare la creazione musicale e sui meccanismi che permettono allo strumento di suonare in modo autonomo.

? Domande chiave Come può un pianoforte trasformare i tuoi pensieri in musica?. Cosa accade meccanicamente quando lo strumento suona senza l'artista?. Chi detiene la paternità di una composizione generata dalle emozioni del pubblico?. Perché il suono deve riprodurre l'identità sommersa di Venezia?.? In Breve Collaborazione tra Dardust, scenografo Paolo Fantin, H-Farm e Cisco per l'installazione.. Cicli di attivazione autonoma del pianoforte ogni 55 minuti al Padiglione Venezia.. Esposizione parte della mostra Note persistenti fino al 22 novembre 2026.. Tour europeo con tappe a Milano, Lisbona, Parigi e Londra tra maggio e agosto.. L’8 maggio il Padiglione Venezia ha ospitato l’inaugurazione di SommersiVo, l’installazione sonora immersiva firmata da Dardust nell’ambito della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dardust alla Biennale: il pianoforte che suona da solo con l’IA

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