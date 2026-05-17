Daniel Zaccaro porta a Vasto la sua storia di rinascita

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio a Vasto si svolgerà un evento con Daniel Zaccaro, protagonista di “Ero un bullo”. Durante l’incontro, Zaccaro racconterà la sua esperienza di rinascita, condividendo il percorso che lo ha portato a superare momenti difficili. L’appuntamento è rivolto agli studenti e si terrà in un’area dedicata alla promozione di incontri educativi e di sensibilizzazione. La partecipazione è aperta a tutti, senza prenotazione, e si inserisce nel calendario di iniziative locali.

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Il protagonista di “Ero un bullo” si racconta agli studenti VASTO – Si terrà martedì 19 maggio dalle ore 10 alle ore 13, presso il Palazzetto dello sport del Comune di Vasto, “La rinascita di Daniel Zaccaro”, evento gratuito – sponsorizzato da Vasto Basket e Aqualand del Vasto – che si inserisce nell’ambito del progetto . L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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