Daniel Zaccaro porta a Vasto la sua storia di rinascita

Martedì 19 maggio a Vasto si svolgerà un evento con Daniel Zaccaro, protagonista di “Ero un bullo”. Durante l’incontro, Zaccaro racconterà la sua esperienza di rinascita, condividendo il percorso che lo ha portato a superare momenti difficili. L’appuntamento è rivolto agli studenti e si terrà in un’area dedicata alla promozione di incontri educativi e di sensibilizzazione. La partecipazione è aperta a tutti, senza prenotazione, e si inserisce nel calendario di iniziative locali.

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