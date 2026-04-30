Dalle inquietudini giovanili a icona del cinema | Maurizio Zaccaro racconta la storia di Clara Calamai
Maurizio Zaccaro ripercorre la vita di Clara Calamai, partendo dalle sue origini nella provincia toscana e passando per la carriera cinematografica che l’ha portata a diventare un’icona del cinema italiano. La sua storia include anche il ritiro dal mondo dello spettacolo, avvenuto nel momento di maggiore successo. Zaccaro descrive i passaggi principali di un percorso che ha segnato la storia del cinema nazionale.
Dalle inquietudini giovanili nella provincia toscana all'ascesa come icona assoluta del cinema italiano, fino al ritiro consapevole dalle scene nel momento del massimo splendore. Si snoda lungo questo percorso “Bellissima dea. Storia di Clara Calamai”, la biografia romanzata scritta dal regista.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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