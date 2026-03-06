Stasera alle 21, al teatro del Fiume di Boretto, va in scena uno spettacolo teatrale intitolato “Ero un bullo”, scritto e interpretato da Daniel Zaccaro. L’evento è dedicato a far riflettere sul fenomeno del bullismo attraverso la sua testimonianza diretta, raccontando la sua esperienza personale di fragilità e riscatto. L’appuntamento coinvolge il pubblico con una narrazione che mira a sensibilizzare sul tema.

Uno spettacolo teatrale che vuole far riflettere sul fenomeno del bullismo. Va in scena stasera alle 21 al teatro del Fiume di Boretto. Si intitola ‘ Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro ’, proponendo un racconto reale per affrontare il tema del bullismo, dando voce a vissuti complessi e a percorsi di possibile cambiamento. Un racconto che attraversa responsabilità, scelte e fragilità, parlando in modo diretto a ragazze e ragazzi, ma capace di coinvolgere e interrogare l’intera comunità educante. Con Lorenzo Feltrin, Giulia La corte, Nicolò Bruno, scenografia Federico Balestro, regia di Lucia Messina. Lo spettacolo, tratto dal libro di Andrea Franzoso, narra di un ragazzo della periferia di Milano che dopo essere stato un bullo e aver scontato la sua pena in carcere, è riuscito a redimersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Ero un bullo’ tra fragilità e riscatto. La vera storia di Daniel Zaccaro

