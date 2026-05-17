Negli ultimi anni, la Spagna ha visto un aumento consistente di migranti provenienti dall’America Latina, portando a un incremento delle presenze nelle chiese evangeliche sparse nel paese. Questa crescita si accompagna a un maggiore utilizzo di strumenti come la Bibbia e i sistemi POS, impiegati nelle attività religiose e nelle transazioni economiche legate alle comunità migranti. La presenza di queste comunità si è rafforzata in diverse zone del paese, contribuendo alla diffusione delle chiese evangeliche e delle relative pratiche religiose.

Negli ultimi anni la Spagna ha assistito all’arrivo di un flusso di migranti enorme, inedito nella sua storia. Vengono soprattutto dall’ America Latina e in molti casi non tornano in patria dopo i 90 giorni di visto. Poi è arrivata dal governo Sanchez la sanatoria per 500mila di loro, che ha concesso il permesso di soggiorno e lavoro di un anno (rinnovabile), a chi dimostra la presenza nel Paese prima del 31 dicembre 2025. Dal 2018, cioè da quando è entrato in carica il premier socialista, la popolazione spagnola è arrivata a 49,6 milioni. Un aumento di tre milioni attribuibile agli immigrati, visto che il tasso di natalità si aggira intorno all’1,2 figli per donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dani Alves, Bibbia e POS: i migranti dall’America Latina spingono il boom delle chiese evangeliche in Spagna

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