xavi spiega il barcellona dei ritorni da dani alves a neymar passando per messi

L’allenatore del Barcellona ha parlato dei ritorni di alcuni ex giocatori, tra cui Dani Alves, Neymar e Messi. Ha spiegato come il club abbia lavorato per riportare alcune di queste figure nel suo progetto, sottolineando i momenti in cui tali operazioni sono state considerate prioritarie. La squadra ha cercato di riunire i protagonisti più rappresentativi del passato per rafforzare la propria identità e ambizioni.

Barcellona, 26 aprile 2026 – Ricostruire il Barcellona passando dalle sue leggende: c'è stato un momento in cui questa filosofia sembrava poter diventare realtà. Era il 2022 e sulla panchina blaugrana sedeva Xavi. Per il tecnico spagnolo, il modo per rendere nuovamente grande il Barcellona passava dal riportare alcuni dei protagonisti degli anni passati all'interno dello spogliatoio, per istruire i più giovani e continuare nel percorso di crescita del club. Per questo, nel gennaio del 2022 Dani Alves è tornato a Barcellona, giocando gli ultimi sei mesi della stagione. Ma il terzino brasiliano non era l'unico giocatore che sarebbe dovuto tornare, come raccontato da Xavi stesso a Romario Tv.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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