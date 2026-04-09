Lichtsteiner e quel no all' Inter | Quando alla Juve arrivò Dani Alves

Stephan Lichtsteiner, ex difensore della Lazio e della Juventus, è attualmente allenatore del Basilea. Di recente ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo rapporto con il mondo del calcio e di alcune decisioni prese in passato, tra cui il rifiuto a un trasferimento all’Inter. Nel corso della conversazione ha anche ricordato il suo arrivo alla Juventus, quando la società acquistò il brasiliano Dani Alves.

Un estratto della nostra intervista a Stephan Lichtsteiner. L'ex difensore di Lazio e Juventus ora allena il Basilea. Qui il suo ricordo di quell'estate in cui poteva passare all'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lichtsteiner e quel no all'Inter: "Quando alla Juve arrivò Dani Alves..." Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncioLichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati... Calciomercato Inter, focus su Dani Olmo del BarcellonaSecondo i media maggiori – italiani e spagnoli – la corte del Barcellona per Alessandro Bastoni sarebbe di quelle davvero insistenti.