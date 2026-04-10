NBA Europe alleanza in vista tra RedBird e Varese | il piano di Cardinale

Milano si prepara a diventare un punto di riferimento nel basket europeo, grazie a un possibile accordo tra RedBird Capital Partners e Varese. Il fondo, che possiede anche il club di calcio milanese, avrebbe avviato trattative con la squadra lombarda per creare una partnership strategica. La proposta coinvolge l’istituzione di un’alleanza tra le due parti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del basket europeo sul territorio.

Milano si candida a diventare uno dei poli strategici del futuro basket europeo. Al centro dello scenario c’è il fondo RedBird Capital Partners, proprietario del Milan, che, come riportato da 'Calcio e Finanza', avrebbe avviato contatti con la Pallacanestro Varese in vista del possibile approdo della NBA Europe tra il 2027 e il 2028. L’idea non prevede la cessione del titolo sportivo: Varese continuerebbe a disputare la Serie A a Masnago, preservando identità e radicamento territoriale. Sarebbe invece nuova arena a San Donato Milanese ad ospitare le eventuali competizioni europee legate al progetto NBA, secondo un modello ibrido che coniuga tradizione e dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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RedBird e Cardinale al lavoro per NBA Europe: il piano del proprietario del MilanLa NBA, per NBA Europe, vorrebbe due franchigie in Italia, una a Roma e una a Milano.

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