Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo raggiunge al lavoro la madre 48enne e la minaccia | arrestato 28enne a Procida

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Procida dopo aver minacciato e aggredito la madre. La donna, di 48 anni, è stata colpita con violenza perché aveva rifiutato di consegnare denaro per l'acquisto di droga. Successivamente, il figlio si è recato sul luogo di lavoro della madre e le ha rivolto minacce di morte, costringendola a chiedere aiuto. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno portato in custodia il giovane.

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Picchia la madre per i soldi per la droga, poi la raggiunge al lavoro per minacciarla: lei chiede aiuto e fa arrestare il figlio 28enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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