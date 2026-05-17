Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo raggiunge al lavoro la madre 48enne e la minaccia | arrestato 28enne a Procida

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Procida dopo aver minacciato e aggredito la madre. La donna, di 48 anni, è stata colpita con violenza perché aveva rifiutato di consegnare denaro per l'acquisto di droga. Successivamente, il figlio si è recato sul luogo di lavoro della madre e le ha rivolto minacce di morte, costringendola a chiedere aiuto. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno portato in custodia il giovane.

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