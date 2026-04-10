Dammi 2mila euro o ti ammazzo 48enne arrestato dopo la denuncia della vittima

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver minacciato un giovane pusher con frasi come

“Dammi 2mila euro o ti ammazzo”. Questo il tono delle minacce rivolte a un giovane pusher dall'uomo che gli aveva assegnato la droga da vendere sul mercato. Ma il giovane, residente a Santo Stefano di Camastra, non era poi riuscito a piazzare la droga sul mercato visto l'intervento delle forze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

“Dammi i soldi per la droga o ti ammazzo” e scaraventa la madre a terra: lei in ospedale, lui arrestatoAggredita dal figlio con un coltello per i soldi della droga, una donna è finita in ospedale.

"Dammi i soldi o ti ammazzo". La violenza dei pro Pal a TorinoLe indagini hanno permesso di individuare alcuni soggetti che si sono resi protagonisti della violenza di piazza nei cortei per la Palestina e poi di...