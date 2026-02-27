Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato la madre per ottenere denaro destinato all'acquisto di droga. La donna ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute e hanno portato l'uomo in carcere. L’episodio si è verificato stamattina in un'abitazione della zona. La polizia ha confermato l’arresto e il trasferimento nel carcere locale.

Avrebbe picchiato la mamma per farsi consegnare i soldi per la droga. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in carcere. È successo a Desio dove i carabinieri della locale stazione, nella serata del 18 febbraio, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, nei confronti di un 48enne residente in città. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, rapina ed estorsione ai danni della madre che vive con lui. Tutto è iniziato lo scorso 5 gennaio quando la donna ha denunciato il figlio. La madre, da quanto riferiscono i carabinieri, ha raccontato che il figlio l’avrebbe aggredita e minacciata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Pomezia. Picchia e accoltella la madre che non gli vuole dare i soldi per la droga. 23enne arrestato dai CarabinieriCronache Cittadine POMEZIA – La scorsa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato, un 23enne romano,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Picchia.

Temi più discussi: Picchia e minaccia la madre, 19enne arrestato a Savona; Massafra: picchia e minaccia la madre, che lo fa arrestare; Picchia e minaccia di morte la moglie. Afferrata per il collo, salvata dalla zia; Picchia e minaccia la madre perché vuole i soldi per la droga: arrestato 48enne.

Picchia e minaccia la madre per soldi: arrestato 48enneL’uomo è stato quindi trasferito alla Casa circondariale di Monza, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. mbnews.it

Picchia e minaccia la madre perché vuole i soldi per la droga: arrestato 48enneAvrebbe picchiato la mamma per farsi consegnare i soldi per la droga. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in carcere. monzatoday.it

Aggressione all'ecocentro: un uomo pretende di scaricare ogni tipo di rifiuti e picchia un operatore - facebook.com facebook

Picchia i figli che richiedono la sua attenzione mentre lei è davanti al cellulare, madre a giudizio x.com