Dall’oracolo al prompt | l’IA come nuova guida per l’incertezza

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle decisioni quotidiane, sostituendo spesso strumenti tradizionali di orientamento come gli oracoli. Le persone si rivolgono a sistemi automatizzati anche per questioni che coinvolgono emozioni e valutazioni soggettive, cercando approvazioni e conferme attraverso tecnologie prive di coscienza. Questa evoluzione solleva interrogativi su come gli algoritmi possano influenzare le scelte e la percezione dell’incertezza in vari ambiti.

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