Dall’oracolo al prompt | l’IA come nuova guida per l’incertezza
Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle decisioni quotidiane, sostituendo spesso strumenti tradizionali di orientamento come gli oracoli. Le persone si rivolgono a sistemi automatizzati anche per questioni che coinvolgono emozioni e valutazioni soggettive, cercando approvazioni e conferme attraverso tecnologie prive di coscienza. Questa evoluzione solleva interrogativi su come gli algoritmi possano influenzare le scelte e la percezione dell’incertezza in vari ambiti.
? Domande chiave Come può un algoritmo sostituire la guida degli antichi oracoli?. Perché cerchiamo la validazione emotiva in una macchina senza coscienza?. Quali rischi corriamo quando trattiamo un software come un'autorità infallibile?. Come distinguere tra una verità umana e un calcolo statistico?.? In Breve Paragone tra prompt digitale e antiche formule rituali dell'Oracolo di Delfi.. Analogia tra risposte di ChatGPT e verità assolute dello specchio di Biancaneve.. Rischio di sottomissione psicologica per pregiudizi contenuti nei dati di addestramento.. Necessità di mantenere senso critico contro l'illusione di saggezza del software.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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