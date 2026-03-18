L’UE emana l’EDPS | a scuola no ad approccio usiamo l’IA ma mappare attentamente gli usi Cos’è l’IA Agentica addio ai prompt

L’European Data Protection Supervisor ha pubblicato un documento per il biennio 2026-2027 in cui si specifica che nelle scuole non bisogna adottare un approccio generalizzato all’uso dell’intelligenza artificiale, ma piuttosto bisogna mappare attentamente le applicazioni. Il testo chiarisce anche cosa si intende per IA agentica e annuncia che si abbandonano i prompt tradizionali.

Il documento dell’European Data Protection Supervisor (EDPS) per il biennio 2026–2027 definisce come l’autorità europea intenda applicare e vigilare sull’AI Act rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale usati dalle istituzioni dell’Unione, con l’obiettivo di promuovere un’AI affidabile, conforme, umanocentrica e rispettosa dei diritti fondamentali. Pur non essendo un testo dedicato alla scuola, offre indicazioni molto rilevanti per il mondo dell’istruzione, perché chiarisce il modello europeo di governo dell’AI nella pubblica amministrazione e insiste su principi che valgono anche per scuole, università e sistemi educativi: centralità della persona, valutazione del rischio, trasparenza, competenze, supervisione umana e tutela dei soggetti più esposti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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