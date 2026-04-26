IA e programmatori | la nuova sfida oltre il codice e i prompt

Ricercatori di due istituzioni svedesi hanno presentato un nuovo modello chiamato Semi-Executable Stack durante un workshop internazionale. L’obiettivo è migliorare l’interazione tra intelligenza artificiale e programmatori, andando oltre i semplici codici e i prompt. La presentazione si è svolta nell’ambito di un evento dedicato alla tecnologia e all’innovazione che si terrà nel 2026. La novità riguarda l’approccio alla collaborazione tra uomini e sistemi intelligenti.

? Cosa sapere Ricercatori Chalmers e Volvo presentano il modello Semi-Executable Stack al workshop Rio 2026.. L'integrazione di agenti IA sposta le competenze ingegneristiche verso la gestione di flussi decisionali.. A Rio de Janeiro, durante l’Agentic Engineering 2026 Workshop, i ricercatori della Chalmers University of Technology e del gruppo Volvo hanno presentato una nuova visione che scardina il mito dell’obsolescenza dei programmatori causata dagli agenti IA. La narrazione dominante suggerisce che l’intelligenza artificiale stia assorbendo progressivamente il lavoro di sviluppo software, rendendo superflui gli ingegneri. Tuttavia, lo studio propone un cambio di paradigma radicale: gli agenti non sostituiscono la disciplina, ma la espandono attraverso l’introduzione di artefatti semi-eseguibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e programmatori: la nuova sfida oltre il codice e i prompt The Clarity Engine: How to Program Your Mind and AI for Wealth (Full Audiobook) Notizie correlate IA e lavoro: il boom dei programmatori si dimezza dopo ChatGPT? Cosa sapere La crescita dei programmatori negli USA cala del 3% dopo il debutto di ChatGPT. Asti: Saracco porta l’IA nelle scuole, oltre il codiceL’Aula Magna dell’ITIS Artom ad Asti accoglierà domani, martedì 17 marzo, oltre duecento studenti per un incontro con Guido Saracco. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Programmatori sostituiti dall’IA? Cosa dicono davvero studi e dati; WeCa. Vibe coding. AI e Programmazione; Vibe coding. AI e Programmazione, un nuovo modo di costruire il web; Comunicazione: WeCa, da domani on line il tutorial Vibe coding. AI e Programmazione, un nuovo modo di costruire il web. MagicOS 10, la nuova era IA di HONOR: più intelligente, fluida e connessa che maiMagicOS 10, la nuova iterazione del sistema operativo personalizzato di HONOR basato su Android 16, ha iniziato il suo rollout in Europa, inclusa l'Italia, con i primi dispositivi top di gamma già ... hwupgrade.it Perché i lavori manuali sono più sicuri dall'IA rispetto ai lavori digitali Parliamo di come i lavori digitali siano più a rischio di automazione rispetto ai lavori manuali. Spieghiamo che sostituire professionisti come blogger, content creator e programmatori è più fa - facebook.com facebook