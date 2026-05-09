Dalle passerelle allo street style ecco come abbinare l’abito a maniche corte per creare outfit equilibrati e di tendenza
Negli ultimi anni, l’abito a maniche corte ha conquistato sia le passerelle che le strade di città, diventando un elemento versatile nel guardaroba femminile. Le diverse interpretazioni dello stile, dal minimal al boho fino al romantico, permettono di creare outfit vari e adatti a occasioni diverse, semplicemente combinando il capo con altri elementi di moda. Questa versatilità evidenzia come un singolo vestito possa adattarsi a molteplici tendenze e atmosfere.
M inimal, boho o romantico: imparare come abbinare l’ abito a maniche corte significa esplorare stili diversi partendo da un unico capo. Le nuove tendenze suggeriscono mix audaci, sovrapposizioni leggere e dettagli capaci di cambiare completamente l’effetto finale del look. Ecco cinque idee look di tendenza da provare. Chemisier in pelle portato aperto Sotto, il pantalone in pendant per un total look in pelle. Volumi boho e stivali alti L’abito a maniche corte si alleggerisce con contrasti decisi. Colore protagonista Sotto un abito a maniche corte spunta una gonna a palloncino a contrasto. Leggi anche › Il vestito più sottovalutato della primavera si indossa così: 5 look con l’abito a maniche corte Mini dress boduoir e cuissardes Proporzioni audaci, risultato lezioso.🔗 Leggi su Iodonna.it
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