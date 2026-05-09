Dalle passerelle allo street style ecco come abbinare l’abito a maniche corte per creare outfit equilibrati e di tendenza

Negli ultimi anni, l’abito a maniche corte ha conquistato sia le passerelle che le strade di città, diventando un elemento versatile nel guardaroba femminile. Le diverse interpretazioni dello stile, dal minimal al boho fino al romantico, permettono di creare outfit vari e adatti a occasioni diverse, semplicemente combinando il capo con altri elementi di moda. Questa versatilità evidenzia come un singolo vestito possa adattarsi a molteplici tendenze e atmosfere.

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