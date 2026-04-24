Dalla provincia di Como allo spazio | startup vince il premio nazionale tra mille concorrenti
Una startup con sede a Lipomo, in provincia di Como, si è aggiudicata il premio nazionale tra oltre mille imprese provenienti da tutta Italia partecipando alla finale del Premio Cambiamenti di Cna. La vittoria è arrivata dopo aver superato numerose altre realtà emergenti, portando il nome dell’azienda al centro dell’attenzione nel settore dell’innovazione. La stessa realtà si occupa di progetti legati allo spazio, confermando il suo ruolo tra le startup più promettenti del panorama italiano.
Una startup comasca conquista il palcoscenico nazionale dell’innovazione. Involve Space, realtà con sede a Lipomo, ha vinto la finale del Premio Cambiamenti di Cna, distinguendosi tra oltre mille imprese emergenti provenienti da tutta Italia.“Bisogna puntare alle stelle, al massimo si casca.🔗 Leggi su Quicomo.it
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