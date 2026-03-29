Ghislanzoni vince a Jesolo | 205 punti per il nuovo circuito Gold Star

La ginnastica artistica italiana ha aperto il nuovo circuito giovanile con la prima tappa del Torneo Gold Star 2026, disputata a Jesolo. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti, che si sono sfidati sui diversi attrezzi. Alla fine, un ginnasta ha ottenuto il punteggio di 205 punti, aggiudicandosi la vittoria nel circuito.

La ginnastica artistica italiana ha appena inaugurato il suo nuovo circuito giovanile con l’edizione 2026 del Torneo Gold Star, svoltosi a Jesolo. Al PalaTurismo di Piazza Brescia, le giovani promesse della categoria Allieve hanno mostrato un livello tecnico elevato durante questa prima prova ufficiale. L’evento si è inserito nel programma più ampio del diciassettesimo Trofeo Città di Jesolo, confermando la qualità delle atlete emergenti. La competizione non si limita a una semplice gara, ma rappresenta un momento formativo cruciale per le future stelle dello sport. Il podio e i dettagli delle prestazioni vincenti. Al vertice della classifica generale si è imposta la prima squadra della Ghislanzoni GAL A. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghislanzoni vince a Jesolo: 205 punti per il nuovo circuito Gold Star Articoli correlati Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo: le nuove promesse dell’artisticaNon solo il Trofeo Città di Jesolo, nel fine settimana la cornice del PalaTurismo di Piazza Brescia ha ospitato l’inaugurazione del Torneo Gold Star,... Algorithmica SA annuncia l'entrata nella Top-10 BarclayHedge 2025 con l'AMC Gold StarLa strategia si è classificata al 6° posto nella categoria Financials/Metals Traders Managing Less Than $10 million.