Dal cuore della Sila all’isola di Ischia, un progetto legato ai parchi naturali sta attirando l’attenzione degli studi scientifici. Si indagano le potenzialità di un’area protetta come laboratorio per attività astronomiche, sfruttando le caratteristiche del territorio. Contestualmente, si studiano metodi educativi STEM per coinvolgere bambini con difficoltà comunicative, cercando di integrare le tecniche più innovative nel percorso di apprendimento. Il modello del Parco di Savelli viene preso come esempio per analizzare queste pratiche.

? Punti chiave Come può la biodiversità della Sila diventare un laboratorio astronomico?. Quali metodi STEM permettono di includere bambini con difficoltà comunicative?. Come si usa il linguaggio delle stelle per integrare i migranti?. Perché un piccolo centro calabrese sta guidando la ricerca nazionale?.? In Breve Angela Maria Zavaglia e Umberto Rossini presentano i modelli didattici a Ischia.. Lilium Stargazer Festival unisce osservazione astronomica e biodiversità nella Sila.. Metodologie STEM applicate all'Istituto Comprensivo di San Giacomo d'Acri per l'inclusione.. Progetto Stelle senza confini favorisce l'integrazione di ragazzi asiatici e africani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Sila a Ischia: il modello del Parco di Savelli conquista la scienza

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